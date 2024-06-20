Суд в США признал президентского сына Хантера Байдена виновным в том, что тот соврал, что не употреблял наркотики во время приобретения 6 лет назад огнестрельного оружия. Ему, пишут СМИ, грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в 750 тысяч долларов.

Даже республиканцы считают суть дела крайне странным. Если бы Хантера Байдена, к примеру, нашли виновным в деле Burisma, законно уличили бы в каких-то больших взятках, неправильном поведении в Украине и так далее – это было бы более понятным. Сейчас же его нашли виновным в глупости. Главный адвокат Хантера Байдена Эббе Лоуэлл выдвигал аргументы, мол, Байден-младший вроде как не был наркоманом на тот момент, что, мол, соответствующий вопрос по этой теме тогда звучал как-то абстрактно и тому подобное. Естественно, эти аргументы не приняли. И все же у нас считают, что это ничего не дало и не дает, поскольку сына Байдена нашли виновным как бы ни в чем. Лишь в глупости. В то время, как настоящие «дела» остались за скобками дела.

Хоть Джо Байден и дал понять, что не простит сына, у нас считают, что он таки его простит. Байден же уже высказался, мол, Хантер не виноват, что все это – политика, что к нему придираются по политическим причинам перед президентскими выборами, что это его единственный сын и так далее. Поэтому, у нас считают, что Джо Байден сразу же после выборов все же может простить сына. Если же смотреть на ситуацию шире, то выходит, что демократы как бы ненаказуемы, что к ним ничего не приклеивается, что к ним просто придираются. Такой в США взгляд на это все.

Как данная ситуация повлияет на Украину и отношения к ней со стороны США? Думаю, в принципе, что как-то особенно и не повлияет. Все равно у демократов большее преимущество на этих выборах в США. Несмотря на то, что команда Трампа ведет хорошую кампанию, действует правильно и более грамотно, чем демократы, все равно избирателей у демократов больше и выглядит все так, что преимущество все равно за демократами. Не нужно забывать, что действующий президент всегда имеет преимущество. Поэтому, если дальше не будет каких-то мега-скандалов, то быть даже немного ниже среднего для действующего президента – достаточно сильная позиция на сегодня, к сожалению.

Джо Байден может простить своего сына, если победит на выборах. У него есть такое право президента. Хоть он и заявил уже, что не будет этого делать. Но, в США еще есть опция, что президенты могут прощать людей, когда уходят с поста. Поэтому, даже если Джо Байден и уйдет, то он может простить Хантера на выходе. Уходящие президенты США, как правило, на выходе подписывают тысячи и тысячи прощений. Прощают разных людей. Есть несколько соответствующих категорий.

Первая категория людей, которых прощают президенты – люди, которые действительно, по всей сути дела, заслужили на прощение. То есть, из-за технических случайностей у них оказался очень долгий срок, но по сути их стоило бы простить. Любой сказал бы, что это – логично.

Вторая категория – люди, приближенные к президенту. Это те, кто имели проблемы, связанные с политикой, и те, кто имели с президентом какую-то деловую или личную связь. У нас критикуют такое явление, но американцев это уже не шокирует. Это не считается у нас коррупцией, а, скорее, считается такой себе «оправданной несправедливостью».

Третья категория – люди, у которых на сегодня вообще нет проблем. На сегодня нет. Они – бешено богаты, все в жизни у них есть, все сложилось просто изумительно, но когда-то, когда им было лет по 19 – 20, какая-то у них возникла проблема. Сейчас же у них все просто супер, но проблема из прошлого их тяготит. Вот часть таких людей хочет поехать Послами в какие-то далекие экзотические страны, чтобы там сидеть и наслаждаться видами, а часть хочет потратить миллионов 30 – 40 для того, чтобы стереть из общей памяти ситуацию, которая случилась с ними в 19 – 20 лет (угон машины, драка, хулиганство или что-то подобное). Людям страшно богатым это сугубо психологически мешает, поэтому они нанимают самых сильных наших лоббистов, приближенных к президенту США, лишь только для того, чтобы навсегда убрать ошибку молодости из своей биографии. Тут речь идет только о «цене вопроса».

Поэтому, Джо Байден может простить своего сына как на входе, так и на выходе. Думаю, что если его переизберут (в чем я на сегодня почти уверен), то он это сделает на входе в президентство. И дальше будет финансово помогать Украине точно не меньше, чем это есть сейчас. Во время второго президентского термина, думаю, действия Джо Байдена будут еще более предсказуемыми. Если он победит, конечно же. Так у нас считают.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)