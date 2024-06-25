Мріє на зрадь!

Л.Українка

Украинский народ живёт среди лжи, ведь ложь очень удобна и легка. Истина жестока, даже мучительна. Правда – это тяжелый подъём: уходит много сил – это трудно. Ложь можно придумать, правду не выдумаешь. Кто говорит правду, того забрасывают камнями. Ложь единственное, чем владеет власть и она не мало вложила в общество, которое живёт в бедности, страхе. Вы прекрасно знаете, господа гетьманцевы, шурмы, ермаки, подоляки, татаровы и всякая безугловщина, что являетесь частью системы, где узаконена несправедливость. Нелепо, не верится! Но это правда. «Слуги народа» В.Зеленского и его команда сидят на пороховой бочке с жалким видом, будто всё в полном порядке. А наши соседи, которые помогают оружием для войны с Россией, твердят: «Не тревожьтесь, мы рядом, доверьтесь нам, мы позаботимся о вас». Власть верит, идёт этими тропинками. Но необходимо и самим, что то делать, а не ждать милость. Это опасные тропинки, не долго и в пропасть свалиться! Не рассуждайте, что можно и что нельзя, как нужно и как не стоит, - и тогда вам не будет стыдно и страшно.

Президент В.Зеленский, слушая вас, даёт семь ответов на один вопрос. Что же всё это означает? Только то, что власть забрала у народа надежду, радость, оставив бедность, печаль и горе, страх и смерь.

Усилия власти направлены на то, чтобы этого не замечать. Вот и придумали единые новости, единый марафон, единое мнение, окружаете людей привычной чушью. Вторгаясь в экономику, медицину, образование, социальные вопросы, прибавляете много сложностей: от глупых законов, решений, налогов, тарифов, появляются всё новые болезни, которых раньше не было; от вашей заботы о людях в стране становится ещё больше несчастных – и это единственное, что могут сделать гетьманцевы, шурмы, арохамовщина и бузугловщина. Украинский народ на выборах дал вам ключ власти, но вы так и не узнали, как им правильно пользоваться. Вся ваша деятельность – долгая череда притворств, ведь размытые тени давно стали для вас привычными. В офисе Ермака определяют, что справедливо, а что нет. Через этот раствор цементируются все законы, решения, тарифы, налоги, назначения, наказания, увольнения. Так возникают противоречия и загоняются вглубь, но не решаются конституционные права и свободы украинского народа. Но свет в конце туннеля будет. В стране есть одна светлая надежда. Это личности – украинские воины-герои, волонтёры, офицеры, мудрые генералы. Судьба страны будет зависеть от этих людей.

Забрали все – і землю, і свободу

Тепер забрати хочуть вже і честь.

Л.Костенко

Журналист Павел Ильюша