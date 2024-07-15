Чтобы выстроить нормальную и эффективную систему рекрутинга, этим должны заниматься именно бригады.



Об этом у себя в телеграм-канале написал политолог, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

“Если мы хотим выстроить нормальную и эффективную систему рекрутинга, этим должны заниматься именно бригады. Причем полностью процессом от старта до финиша. Есть список актуальных вакансий от штурмовика до деловода, есть требования к рекруту. Человек приходит, дальше собеседование, медкомиссия по направлению бригады и зачисление в штат. И сама бригада принимает решение – куда и на кого отправлять учиться”, - написал Сазонов.

По его мнению, зачастую в самой бригаде есть возможность и условия для качественного обучения.

“Если учебный центр откровенный бессмысленный совок, где учат валить лес и строить деревянные строения – туда никого отправлять не будут. А если классная профессиональная подготовка – будет очередь. Часто в самой бригаде есть возможность и условия для качественного обучения. И бригада как раз кровно заинтересована в качественной подготовке, а не имитации процесса. В отличие от того же учебного центра в Десне, который продолжает существовать по инерции. ТЦК в этой схеме вообще не нужно. Лишнее звено со всеми их фокусами при распределении пополнения”, - написал Сазонов.

По его мнению, в каждой бригаде можно создать небольшой рекрутинговый центр.

“Да, в этой ситуации в какие-то бригады будет очередь, а какие-то вообще не увидят рекрутов. И это как раз отличный показатель работы комбрига, его пресс-офицера и всего командного состава. Бригады будут работать над своей репутацией и дорожить ей. Что пойдет на пользу всем Збройным Силам Украины

Небольшой рекрутинговый центр из трех-четырех человек можно создать в каждой бригаде. Главное, не засовывать туда автоматом уволенных с 1 августа ротных замполитов, а брать только толковых. И постараться не набирать чьих-то родственников и знакомых ради того, чтобы спрятать мальчишку от окопов. Но тут у бригады как раз вполне логичный интерес брать профессионалов для создания имиджа и набора добровольцев. Новый принцип формирования Профессиональной Украинской Армии. Как вам вариант? Можно предлагать Сырскому или Зеленскому?”, - подытожил Сазонов.