Политолог Андрей Городницкий объяснил, что Германия действительно очень помогает Украине, но в определенных вопросах тормозит и не дотягивает, а все из-за российского лобби и памяти о ГДР.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Германия – это один из самых мощных партнеров для Украины. Огромное количество средств, кстати, Германия выделяет Украине, и мы за это благодарны. Очень часто критикуем, и Шольца в частности за его не сильное, с нашей, украинской точки зрения, поведение в сторону нашего врага, потому что и эти звонки не очень адекватны, и, к сожалению, очень трусливая позиция с точки зрения предоставления Украине TAURUS, вооружения которое у них лежит на складах», – отмечает Андрей Городницкий.

Как он утверждает, немцы очень часто обедняются, что у них нет вооружения, но это не так. В частности, отмечает эксперт, это касается боевых бронированных машин MRAP, которые очень неплохо показали себя на фронте, нам должны были передать около 400 этих авто, но поступило только 10, потому что остальное вроде бы нужно ремонтировать.

«Все очень банально. Есть россия, которая, к сожалению, оставила свое лоббистское влияние и в Австрии, и в Германии. И огромное количество политиков, к сожалению, влияет, давит, и общественность в частности», - подчеркивает Андрей Городницкий.

Гость программы объясняет, что здесь важна историческая ретроспектива, Германия когда-то была разделена, это дало свое, и сейчас много людей, которые помнят ГДР и все остальное, остались ментально еще с геном Советского Союза, поэтому они и дальше продолжают голосовать за социалистов, крайних и радикальных, что не слишком приносит пользу Украине.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что союзники Украины вынуждают ее продолжать борьбу со связанной одной рукой.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о ситуации на Восточном фронте: «На Часовом Яру, на Торецком направлении ожесточенные бои».