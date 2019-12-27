На борту самолета находились 100 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэропорта Алма-Аты

О катастрофе сообщается на странице аэропорта в Facebook. Лайнер выполнял рейс Алма-Ата - Нур-Султан. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По данным мэрии, в результате аварии погибли 14 человек. Еще 35 пострадали, 22 человека — в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 8 детей, они с множественными травмами, но в сознании.

После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом.

Пассажирка злощастного рейса Гульнара Кошенова рассказала о страшных событиях, которые ей пришлось пережить.

"Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", - поделилась она.

На сайте авиакомпании указано, что в ее флоте состоят только самолеты Fokker-100. «До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены», — добавили в министерстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал, что виновные в катастрофе будут наказаны.

Bek Air — казахстанская авиакомпания, базирующаяся в Уральске. Она была основана в 1999 году. Ее флот состоит из семи Fokker-100. В августе Bek Air первым среди иностранных заказчиков подписала с корпорацией «Иркут» соглашение о намерениях, предусматривающее поставку 10 лайнеров МС-21.

❗❗❗Казахстан, врізався в будинок літак Фоккер 100,є загиблі. pic.twitter.com/ls8Yq58gUa — kasmir108 (@kasmir108) December 27, 2019

Напомним, самолет рухнул близ жилого дома: все в черном дыму.

Как сообщала Politeka, смертельное ЧП произошло на борту самолета, "спасти не удалось".

Также Politeka писала, что самолет с людьми рухнул в воду: десятки человек бесследно исчезли.