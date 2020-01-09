В четверг, 9 января, протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии

Как передает Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы и местные сайты, у здания администрации президента собрались порядка 800 протестующих - сторонников проигравшего на выборах Алхаса Квицинии.

Отмечается, что акция началась у Абхазского драматического театра, к зданию администрации протестующие оппозиционеры переместились позже. Часть из сотен активистов прорвалась в здание администрации, сломав при этом двери - их сняли с петель и унесли. Также толпа выбила окно. Известно, что хоть некоторым и удалось проникнуть в помещение, дальнейшее их передвижение заблокировано охраной.

Между митингующими и силовиками происходят стычки.

Участники акции утверждают, что на прошедших выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы.

Первый тур президентских выборов состоялся 25 августа. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в "гонке" участвовали девять претендентов. Первый тур не выявил победителя, и 8 сентября в республике состоялось повторное голосование.

Рауль Хаджимба победил во втором туре набрал 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов. При этом явка избирателей составила 65,98 %.

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