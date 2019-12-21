В то время, как президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин решают судьбу двух стран, 20 декабря толпы белорусов вышли в центр Минска, чтобы остановить интеграцию с Россией

Как передает Politeka.net, впечатляющие кадры масштабных протестов появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). В частности, результатами вчерашнего пикета и планами на будущее поделился организатор акции, член оргкомитета незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. У себя на странице в соцсети Фейсбук активист поблагодарил всех митингующих и отметил, что "их уже тысячи".

"Спасибо всем, кто пришел на вчерашний марш и митинг за независимость, друзья! Нас становится больше, нас уже тысячи - и это вдохновляет. Бело-красно-белые флаги и гербы городов, громкое эхо по-белорусски и свободный дух на улицах Минска просто дают по-другому дышать. Лозунг, который вчера звучал чаще всего - "Не бойтесь!" Минск, вы восхитительны!", - написал Северинец.

Также по его информации, несмотря на серьезные протесты против "углубленной интеграции двух стран", Путин и Лукашенко продолжают вести переговоры, "согласовывая свои мошеннические незаконные "дорожные карты".

Северинец добавил, что акция продлится и сегодня, 21 декабря: "В 14.00 митинг за независимость на Площади Калиновского проводят депутаты независимости. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!"

Добавим, вчера протестующие скандировали "ганьба" возле дома правительства. Митингующие требуют, чтобы власть считалась с их мнением и прислушивалась к народу.

Так как акция была несанкционированная, вмешалась милиция. Правоохранители просили разойтись участников митинга. По предварительной информации, задержаний в результате акции не было.

Ранее мы сообщали, первая волна протестов стартовала 7 декабря. Пока Лукашенко и Путин обсуждали интеграцию и создание Союзного государства на встрече в Сочи, в Минске тысячи людей вышли на протест. Беларусы с флагами выстроились в «Живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Среди участников были жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.

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