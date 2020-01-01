В новогоднюю ночь проихошли массовые столковения митингующих с полицией

Ближе к полуночи, улицы Гонконга, наводнили толпы демонстрантов. Тысячи протестующих собрались к финансовому центру около полуночи накануне Нового года, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в районе Лан Квай Фонг.

Перед маршем один из его организаторов, представитель Гражданского фронта за права человека Эрик Лай заявил о желании избежать вспышек насилия, предшествовали акции. "Я искренне надеюсь, что это будет мирный протест", - заявил он.

#HongKong people mark the first day of #2020 by pouring into the streets once more to defend their freedom and fight for a better future. This is only the first of many demonstrations to come as #antiELAB movement continues into its second year without any solution in sight. pic.twitter.com/WKY8KGGWg8 — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) January 1, 2020

Протестующие вели обратный отсчет до полуночи, скандируя "Десять! Десять! Освободите Гонконг, революция сейчас!", после чего они включили свои телефоны, образовав на улице целое море огней.

В то же время толпы протестующих в районе Монг-Кок подожгли баррикады, после чего полиция применила слезоточивый газ и водометы.

31 декабря власти Гонконга, где уже несколько месяцев продолжаются антиправительственные протесты, впервые за десятилетие отменила традиционный фейерверк в бухте Виктория за "соображения безопасности". В центре китайской автономии установили бетонные блоки, впрочем это не остановило демонстрантов. Некоторые из них еще днем ходили на мосту с плакатами, на которых написали призывы продолжать демонстрации против власти в 2020 году.

Как известно, в Гонконге не утихают протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые частично переросли в силовое противостояние с правоохранительными органами.

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