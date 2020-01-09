В четверг, 9 января, оппозиционные силы Абхазии устроили масштабный митинг под стенами администрации президента

Как передает Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы, протестующие оттеснили правоохранителей, проникнув внутрь помещения. В сети появились кадры того, что творилось в стенах администрации. Видим толпы разъяренных мужчин, разбросанные на полу документы, сваленную в кучу мебель.

В общей сложности в акции участвовали больше тысячи человек.

Правоохранители, как отмечается, не применяли силу к демонстрантам. Людей, ворвавшихся в здание администрации, просили не громить кабинеты, однако, как видим, тщетно.

Напомним, акция началась у Абхазского драматического театра. Затем протестующие переместились к администрации. Прорываясь в здание, толпа сняла с петель двери, также выбила окно. Вначале охране удавалось сдерживать митингующих в коридорах, но, как оказалось, недолго.

Причиной "госпереворота" стало намерение оппозиции добиться признания состоявшихся в 2019 году президентских выборов недействительными. Протестующие, приверженцы проигравшего на выборах Алхаса Квицинии, требуют повторного голосования.

Как мы ранее сообщали, на выборах президента победу получил действующий глава республики Рауль Хаджимба. За него отдали свои голоса 47,38% избирателей. В то же время за его оппонента - Алхаса Квицинию - проголосовали 46,19%. Как видим, разница невелика.

Также мы писали, в сети опубликовали кадры, сделанные в Абхазии спустя 27 лет после вооруженного конфликта с Россией. Украинцев, проводящих параллели с Донбассом и "русским миром", увиденное впечатлило.

С высоты птичьего полета засняли руины поселка Акармара и города Ткварчели. Взору открываются страшные кадры с заброшенными частными домами и черными "дырами" вместо окон в многоэтажках, обветшалый мост. Всюду валяются вещи, оставленные их прошлыми владельцами, а заброшенные улочки утопают в буйстве зелени.

Комментирующие в сети с сарказмом отмечают, что "интеграция с Россией завершена".

Кроме того, мы рассказывали астролог Влад Росс пророчит Украине в целом тихий и спокойный 2020-й год. Однако, возможны массовые вспышки протестов весной. Как раз после того, как в феврале должен решиться вопрос с земельной реформой. По словам эксперта, противники закона могут выплеснуть свое недовольство на улицы.

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