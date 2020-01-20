Власти сообщили о 139 новых заболевших неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса
В результате умерли уже три человека в Китае, сообщает BBC China.
За два дня количество инфицированных резко выросло, новые случаи были выявлены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Всего по последним данным уже подтверждено более 200 случаев инфицирования.
Отметим, в большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.
Горячая экс-Nikita подняла ногу и засветила все сочные места: "Мои правила"
Кухар из "Танців з зірками" посветила безупречным телом в прозрачной сеточке: "доводит до безумия"
Раздетый Тарзан прямо на сцене показал, чем искусил Королеву: шоу только для взрослых
Пышногрудая солистка KAZKA на роскошном курорте затмила Каменских: "Настоящий рай"
Новый штамм коронавируса впервые появился в Ухане в декабре и уже распространился за границу - зафиксированы два случая в Таиланде и один в Японии.
Как сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения, в больницах остаются 170 пациентов, из 35 из которых находятся в тяжелом состоянии и девять - в критическом. Однако 25 заболевших вылечили.
Ранее сообщалось, что были проведены лабораторные исследования, в ходе которых был обнаружен новый вирус, а также установлен весь его геном. Нуклеиновый анализ подтвердил 15 случаев заражения этим видом коронавируса.
Эпидемиологи же настаивают на необходимости дальнейшего эпидемиологическое расследование и исследования клинических проявлений заболевания.
Тем временем Украину всколыхнуло заявление об эпидемии, которая уже начала забирать жизни.
Медики поспешили успокоить поднявшеюся панику, и заявили, что эпидемии вирусной пневмонии в Тернополе (именно там было много заболевших) нет. Вместе с тем они подтвердили, что трое пациентов действительно умерли от вирусной пневмонии.
Так, начальник управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета Василий Данчак заявил, что «ситуация стабильна и под контролем», и что количество заболевших пневмонией больных такое же, как и годом ранее.
Напомним, страшный вирус добрался до популярного курорта, украинцы в опасности.
Как сообщала Politeka, на Украину надвигается жуткая эпидемия.
Также Politeka писала, что обнаружен новый вид вируса, который вызвал таинственную эпидемию, названы первые симптомы.