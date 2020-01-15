Украину всколыхнуло заявление об эпидемии, которая уже начала забирать жизни

Отметим, медики поспешили успокоить поднявшеюся панику, и заявили, что эпидемии вирусной пневмонии в Тернополе (именно там было много заболевших) нет. Вместе с тем они подтвердили, что заявления о смерти троих пациентов Тернопольской городской коммунальной больницы № 2 - это правда, передает «Тернопіль. Наживо». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Так, начальник управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета Василий Данчак заявил, что «ситуация стабильна и под контролем», и что количество заболевших пневмонией больных такое же, как и годом ранее.

«Если будет обнаружена опасная для здоровья тернопольчан тенденция, оперативный штаб подготовит рекомендации по введению карантина в учебных и детских заведениях города», — сказал он.

При этом в больнице заявляют, что несмотря на то, что стационар заполнен, количество больных меняется ежедневно. Однако ситуация не критична — эпидемиологический порог не перейден. По словам завтерапевтического отделения больницы Александры Хайко, на сегодняшний день с пневмонией в лечебном учреждении находится 32 пациента. В реанимации — двое.

Медики утверждают, что поступающих в лечебное учреждение людей начало расти с середины декабря, причина — самолечение и несвоевременное обращение к врачу. По словам директора городской больницы № 2 Ростислава Левчука, в течение месяца в больнице лечились 30 пациентов, трое из которых умерли. Ни у одного из них не был диагностирован грипп или вирусная патология.

Ранее сообщалось, что с конца 2019 года в больницы Тернополя начали поступать пациенты с вирусной пневмонией. Врачи обнаружили одинаковый ход болезни более чем у 50 человек.

Как рассказала врач Тернопольськой больницы Алла Пастернак, проблема в том, что многие больные не обращались к врачу во время праздников, а лечились самостоятельно – пили жаропонижающие препараты. Спустя несколько дней, а то и недель самолечения они все же обращаются к врачу, но уже есть серьезные осложнения. По словам врача, один из пациентов, который сейчас находится в реанимации, лечился дома целый месяц. Сейчас у него пневмония в очень тяжелой форме.

Напомним, страшный вирус добрался до популярного курорта, украинцы в опасности.

Как сообщала Politeka, на Украину надвигается жуткая эпидемия.

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