У пассажиров не было шансов выжить

Самолет с людьми на борту рухнул практически сразу после взлета

Об этом пишет информационное агентство АР ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что жуткая трагедия произошла на аэродроме города Корона (Южная Калифорния).

В частности, небольшой самолет, на борту которого находилось четверо человек, поднялся в небо с аэродрома, но так и не смог набрать нужную высоту.

Через время легкомоторный самолет отскочил назад на взлетно-посадочную полосу, но так и не взлетел снова, после чего перевернулся.

В результате падения на землю воздушное судно охватил пожар.

На место трагедии прибыли бригады спасателей, но у людей на борту не было шансов выжить. По информации местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибли двое мужчин и двое женщин, которые находились на борту воздушного судна.

Правоохранителям теперь предстоит установить все обстоятельства трагедии, которая унесла жизни 4 человек.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. Но позже официальный Тегеран признал, что "случайно" сбил ракетой из системы ПВО украинский Боинг.

Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор».

На признание отреагировал президент Владимир Зеленский, который потребовал от Ирана полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.