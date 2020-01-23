ВСУ продолжают нести большие потери на передовой

Об этом пишет Politeka.net.

Подконтрольные Кремлю оккупационные формирования "Л/ДНР" не намерены выполнять обязательства, которые взяла на себя РФ.

Террористы продолжают обстреливать позиции сил ООС из запрещенного вооружения. Более того, вблизи линии соприкосновения активизировались вражеские снайперы, которые "кошмарят" наших бойцов.

Как написал в своем Facebook топ-чиновник Офиса генпрокурора Украины Сергей Сердюк, 20 января от пули снайпера погиб боец Василий Муха.

"К сожалению, у нас опять потери. 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области во время вражеского обстрела, открыв огонь в ответ из пулемета, от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич", - сообщил Сердюк.

По словам чиновника ОГПУ, Василию Муху воспитывал отец и когда началась война, он работал строителем на севере Российской Федерации. Мужчина вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат, хотя ранее в армии не служил. Прошел службу по мобилизации в 92 бригаде.

"Был разведчиком, воевал возле Катериновки, Марьинки. Овладел саперным делом. Дважды продолжал контракт, чтобы остаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец. Похороны 23 января в селе Пески-Радковские. Вечная память Герою!" - добавил Сердюк в своем личном Facebook.

Также есть информация, что в ночь на 22 января на передовой от пули снайпера погиб еще один боец ВСУ Николай Сорочук, который родился в Луцке.

О его гибели сообщила на своей странице Ярина Чорногуз.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что жалеет о том, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу больше этот голос", - говорится в ее посте.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.