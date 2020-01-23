ВСУ продолжают нести большие потери на передовой
Об этом пишет Politeka.net.
Подконтрольные Кремлю оккупационные формирования "Л/ДНР" не намерены выполнять обязательства, которые взяла на себя РФ.
Террористы продолжают обстреливать позиции сил ООС из запрещенного вооружения. Более того, вблизи линии соприкосновения активизировались вражеские снайперы, которые "кошмарят" наших бойцов.
Лорак в спортивном костюме насмешила видом прямо в Голливуде: "Хоть бы приоделась"
Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит: «Живут же люди…»
Звезда "Квартала 95" спустила платье и похвасталась идеальным телом без белья: "Волшебная"
8-летняя дочь Киркорова поразила внешностью, фото облетело сеть: «просто копия…»
Как написал в своем Facebook топ-чиновник Офиса генпрокурора Украины Сергей Сердюк, 20 января от пули снайпера погиб боец Василий Муха.
"К сожалению, у нас опять потери. 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области во время вражеского обстрела, открыв огонь в ответ из пулемета, от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич", - сообщил Сердюк.
По словам чиновника ОГПУ, Василию Муху воспитывал отец и когда началась война, он работал строителем на севере Российской Федерации. Мужчина вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат, хотя ранее в армии не служил. Прошел службу по мобилизации в 92 бригаде.
"Был разведчиком, воевал возле Катериновки, Марьинки. Овладел саперным делом. Дважды продолжал контракт, чтобы остаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец. Похороны 23 января в селе Пески-Радковские. Вечная память Герою!" - добавил Сердюк в своем личном Facebook.
Также есть информация, что в ночь на 22 января на передовой от пули снайпера погиб еще один боец ВСУ Николай Сорочук, который родился в Луцке.
О его гибели сообщила на своей странице Ярина Чорногуз.
"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что жалеет о том, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу больше этот голос", - говорится в ее посте.
Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».
Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.
Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.