Коронавирус убил уже 26-ю жертву

Как передает Politeka.net со ссылкой на многочисленные сообщения в Твиттере и Телеграм-каналах, появились подробности по поводу вспышки нового опасного вируса в Китае. На данный момент заблокированы уже 7 крупных китайских городов: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн), Сяньнин (2.6 млн), Сяньтао (1.2 млн), Эчжоу (1.2 млн), Личуань (1.1 млн) и Чиби (550 тыс).

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По обновленным данным подтверждено 639 случаев коронавируса, 422 человека еще проходят медицинскую проверку. В то же время накаляется ситуация в заблокированных мегаполисах. В частности, в Ухане местные дерутся за бензин на заправках, магазины пустые, люди теряют сознание прямо на улице.

По информации известного китайского вирусолога, власти Китая поздно спохватились и ввели карантин только, когда узнали реальные масштабы распространения зараженных. Десятки пациентов не получили лечение в Ухани и отправились в Шанхай и Пекин. Масштабы заражения могут быть выше чем прошлый вирус SARS раз в 10.

В сети появляются новые кадры страшной эпидемии в Китае. Подтверждается информация, что зараженные теряют сознание и падают на месте.

"Я тоже хочу жить. Слишком много людей лежит на земле", - доктор безуспешно пытается выйти на вышестоящих.

Ранее мы сообщали, по словам и.о. Гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, в Украине предприняли специальные меры предосторожности в аэропорту "Борисполь" в связи с возможностью проникновения заболевания из Китая. А именно, проводятся дополнительные санитарные мероприятия. Отметим, прямой связи Киева с Уханем, который наиболее пострадал от короновируса, нет, но зато есть связь с другими китайскими городами.

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

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