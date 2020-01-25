Всех пострадавших уже доставили в больницу

В борт с украинцами, которые выполняли гуманитарную миссию, врезалась ракета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TV8.

«Вертолет принадлежал молдавской авиакомпании и выполнял гуманитарную миссию. Управляемая ракета попала в него тогда, когда вертолет уже приземлился и стоял на земле», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в Афганистане. По предварительной информации, двое пострадавших украинцев были пилотами. Кроме них, ранения получили четверо пассажиров. Всех их уже доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В Минобороны Афганистана уточнили, что инцидент произошел с вертолетом частной компании. У него были технические неисправности

Ранее мы сообщали, спустя три дня после трагедии, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что военные непреднамеренно сбили Боинг. По его словам это было ошибкой оператора и системы ПВО, воспринявшей украинский авиалайнер за угрозу.

Тем не менее, позднее появилась информация, что Боинг сбила не одна ракета, а две. В сети опубликовали видео с подтверждением. Так, первая ракета поразила лайнер и уничтожила взлетные огни, а также, возможно, кабину пилотов. Вторая ракета вылетела через 30 секунд после первой. После нее самолет начал полыхать как факел, а затем рухнул.

В связи с крушением в Иране начались аресты. В частности, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что власти задержали некоторых людей, чьи действия привели к "случайному поражению иранской ракетой" Боинга "МАУ".

Кроме того, после того как власти Ирана подтвердили, что случайно сбили самолет, в стране поднялись масштабные бунты. Люди выходили на улицы с требованиями отставки правительства и президента. Протестующие скандировали: «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

Как сообщала Politeka, решение по Боингу принято, Иран не отвертится: заявление, которого ждали все

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