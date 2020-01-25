В борт с украинцами, которые выполняли гуманитарную миссию, врезалась ракета
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TV8.
«Вертолет принадлежал молдавской авиакомпании и выполнял гуманитарную миссию. Управляемая ракета попала в него тогда, когда вертолет уже приземлился и стоял на земле», - говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в Афганистане. По предварительной информации, двое пострадавших украинцев были пилотами. Кроме них, ранения получили четверо пассажиров. Всех их уже доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
В Минобороны Афганистана уточнили, что инцидент произошел с вертолетом частной компании. У него были технические неисправности
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Ранее мы сообщали, спустя три дня после трагедии, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что военные непреднамеренно сбили Боинг. По его словам это было ошибкой оператора и системы ПВО, воспринявшей украинский авиалайнер за угрозу.
Тем не менее, позднее появилась информация, что Боинг сбила не одна ракета, а две. В сети опубликовали видео с подтверждением. Так, первая ракета поразила лайнер и уничтожила взлетные огни, а также, возможно, кабину пилотов. Вторая ракета вылетела через 30 секунд после первой. После нее самолет начал полыхать как факел, а затем рухнул.
В связи с крушением в Иране начались аресты. В частности, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что власти задержали некоторых людей, чьи действия привели к "случайному поражению иранской ракетой" Боинга "МАУ".
Кроме того, после того как власти Ирана подтвердили, что случайно сбили самолет, в стране поднялись масштабные бунты. Люди выходили на улицы с требованиями отставки правительства и президента. Протестующие скандировали: «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».
Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.
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