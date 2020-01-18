В Иране приняли решение отправить черные ящики со сбитого 8 января над Тегераном Боинга в Украину
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения Reuters.
"Черные ящики украинского авиалайнера, который был случайно сбит иранскими войсками в этом месяце, будут отправлены в Украину. Все 176 человек на борту самолета были убиты", - пишет издание.
Напомним, украинская власть выставила жесткие требования Ирану в связи с крушением самолета "МАУ". Появилось постановление Верховной Рады №2726, в котором отмечается, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, а также признания полной ответственности.
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Ранее мы сообщали, спустя три дня после трагедии, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что военные непреднамеренно сбили Боинг. По его словам это было ошибкой оператора и системы ПВО, воспринявшей украинский авиалайнер за угрозу.
Тем не менее, позднее появилась информация, что Боинг сбила не одна ракета, а две. В сети опубликовали видео с подтверждением. Так, первая ракета поразила лайнер и уничтожила взлетные огни, а также, возможно, кабину пилотов. Вторая ракета вылетела через 30 секунд после первой. После нее самолет начал полыхать как факел, а затем рухнул.
В связи с крушением в Иране начались аресты. В частности, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что власти задержали некоторых людей, чьи действия привели к "случайному поражению иранской ракетой" Боинга "МАУ".
Кроме того, после того как власти Ирана подтвердили, что случайно сбили самолет, в стране поднялись масштабные бунты. Люди выходили на улицы с требованиями отставки правительства и президента. Протестующие скандировали: «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».
Напомним, самолет разбился ночью 8 января недалеко от аэропорта Тегерана, пробыв в воздухе не более восьми минут после начала полета. На борту находились 11 украинцев, включая девятерых членов экипажа. В результате трагедии, погибли 176 человек.
Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.
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