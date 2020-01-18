В Иране приняли решение отправить черные ящики со сбитого 8 января над Тегераном Боинга в Украину

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения Reuters.

"Черные ящики украинского авиалайнера, который был случайно сбит иранскими войсками в этом месяце, будут отправлены в Украину. Все 176 человек на борту самолета были убиты", - пишет издание.

Напомним, украинская власть выставила жесткие требования Ирану в связи с крушением самолета "МАУ". Появилось постановление Верховной Рады №2726, в котором отмечается, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, а также признания полной ответственности.

Ранее мы сообщали, спустя три дня после трагедии, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что военные непреднамеренно сбили Боинг. По его словам это было ошибкой оператора и системы ПВО, воспринявшей украинский авиалайнер за угрозу.

Тем не менее, позднее появилась информация, что Боинг сбила не одна ракета, а две. В сети опубликовали видео с подтверждением. Так, первая ракета поразила лайнер и уничтожила взлетные огни, а также, возможно, кабину пилотов. Вторая ракета вылетела через 30 секунд после первой. После нее самолет начал полыхать как факел, а затем рухнул.

В связи с крушением в Иране начались аресты. В частности, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что власти задержали некоторых людей, чьи действия привели к "случайному поражению иранской ракетой" Боинга "МАУ".

Кроме того, после того как власти Ирана подтвердили, что случайно сбили самолет, в стране поднялись масштабные бунты. Люди выходили на улицы с требованиями отставки правительства и президента. Протестующие скандировали: «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».

Напомним, самолет разбился ночью 8 января недалеко от аэропорта Тегерана, пробыв в воздухе не более восьми минут после начала полета. На борту находились 11 украинцев, включая девятерых членов экипажа. В результате трагедии, погибли 176 человек.

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

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