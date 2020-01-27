Посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ударам реактивной "Катюши" в воскресенье, 26 января

Зданию нанесен незначительный ущерб, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства США, передает DW. По предварительной информации, в результате атаки пострадали как минимум три человека.

По информации иракского телеканала Alsumaria News, пять ракет "Катюши" упали в "зеленой зоне" Багдада, одна из которых попала в посольство.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди подтвердил факт ракетного обстрела и выступил с его осуждением. Пока никто не взял ответственность за удар. Силы безопасности Ирака, по словам Махди, расследуют обстоятельства нападения на американское посольство.

Госдепартамент Соединенных Штатов уже призвал власти Ирака "выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов".

Подобный удар не первый за этот месяц. Напомним, 8 января вблизи "зеленой зоны" Багдада взорвались две самодельные ракеты. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, 12 января атаке подверглась военная база США в Ираке в 80 километрах от Багдада. Инцидент произошел в провинции Салах ад-Дин, в районе авиабазы приземлились как минимум семь минометных бомб. В результате нападения пострадали четверо военнослужащих.

Также мы писали, между США и Ираном накалились отношения после уничтожения генерала Касема Сулеймани. В результате обстрела иранцами американских баз в США, Трамп сделал важное заявление. По его словам, он не будет стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

«Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие», - подчеркнул Трамп.

Напомним, появились новые подробности авиаудара по базе США: "знали за 2 часа до атаки".

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.