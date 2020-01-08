Атака Ирана на военную базу США в Ираке, ответный удар американцев с уничтожением генерала Касема Сулеймани и ряд последовавших за этим обстрелов опять-таки американских баз - что здесь не так и какова ситуация на сегодня

Как передает Politеka.net, в одном из телеграм-каналов озвучили информацию, что, возможно, эскалация конфликта на Ближнем Востоке является хорошо поставленным спектаклем.

Итак, на сегодняшний день известно, что Иран выпустил от 15 до 35 ракет малой дальности "Фатех" по двум военным базам США на территории Ирака - база ВВС "Айн Аль-Асад" в западном Ираке и военная база под Эрбилем в Курдистане.

Большая часть ракет пришлась на базу "Айн Аль-Асад". По сообщениям американских представителей, на неё обрушилось 15 ракет, две не долетели. По Эрбилю - пять. Одна не взорвалась.

Иран поспешил сообщить, что убил до 80 американских военных и ранил 200, уничтожено множество техники. Но эти данные нуждаются в подтверждении. Никакой точной информации о пострадавших в результате ударов нет.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф сообщил, что удары - это месть за гибель Касема Сулеймани 3 января, а база "Айн Аль-Асад" выбрана не случайно, именно с неё вылетал БПЛА, который убил генерала.

Зариф и президент США Дональд Трамп обменялись до странности сдержанными твитами. Глава иранского МИД заявил, что не желает войны с США, и даже направил соответствующее послание Совбезу ООН. А Трамп написал "всё в порядке!", и анонсировал своё заявление по поводу ударов завтра утром.

Региональное правительство Иракского Курдистана сообщило о том, что в результате ударов по военной базе США в Эрбиле пострадавших нет. Также нет никаких данных об обстрелах военной базы США в Ат-Таджи севернее Багдада.

Корпус стражей исламской революции в Иране сообщил, что эти удары - лишь "первый шаг" в операции по отмщению за генерала Сулеймани, а также предостерёг другие страны от поддержки Штатов.

В ответ на ракетный обстрел территории Ирака, американские самолёты были подняты в воздух на авиабазе в ОАЭ, однако затем они вернулись. Так и неясно, что с ними произошло и намеревались ли они атаковать Иран в отместку за удары ракетами.

Правительство Ирака опровергло данные о гибели или ранении граждан Ирака во время ракетных обстрелов Ирана по военным базам США.

"К тому же, они ВООБЩЕ не подтверждают никаких жертв, что наводит на мысль, что всё это могло быть хорошо спланированным и показательным спектаклем", - говорится в сообщении телеграм-канала.

В то же время стало известно, что и рынок не верит в эскалацию конфликта между США и Ираном. Нефть «успокаивается» пусть и на высоких позициях, но ниже критических $70 за баррель Brent. Золото растет, но тоже умеренно – до $1580 за унцию, +0,4%.

Напомним, Боинг с украинцами рухнул под Тегераном.

Также Politeka писала, что Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.