Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ряд западных СМИ вечером в воскресенье, 12 января, сообщил об обстреле авиабазы «Аль-Балад», на которой базируются американские военные. По данным арабской редакции телеканала Sky News, в иракской провинции Салах ад-Дин в районе авиабазы приземлились как минимум семь минометных бомб.

По предварительной информации, в ходе атаки получили ранения четверо иракских военнослужащих. Военные источники сообщают, что базу атаковали минометными бомбами, которые ударили по взлетно-посадочной полосе.

Известно, что указанная база расположена в 80 км к северу от Багдада.

Официального подтверждения информации об обстреле пока не было.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что военные США на авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака, за два с половиной часа узнали о авиаударе. Солдаты успели спастись и укрыться в убежищах.

Большинство военных были либо вылетели с базы, либо укрылись в бункерах незадолго до того, как начался первый из четырех залпов ракет, 8 января около 01:30 по местному времени (00:30 по Киеву).

После короткой паузы продолжительностью около 15 минут начался следующий залп. В течение следующих двух часов последовали еще два залпа ракет.

Атака продолжалась около двух часов и была направлена только на американские авиабазы, которые составляют около четверти территории иракской базы.

Офицеры назвали «чудом», что на взорванной площадке никто не пострадал, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров.

Американские войска знали, что на их базу будет совершено нападение - они просто не знали, какова будет атака.

Отметим, что эти нападения были нанесены в ответ на удар беспилотника в аэропорту Багдада, в результате которого в начале недели был убит Касем Сулеймани.

Ирак заранее предупредил США о том, «какие базы будут поражены».

Напомним, появились новые подробности авиаудара по базе США: "знали за 2 часа до атаки".

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.

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