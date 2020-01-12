Американских военных предупредили об атаке Ирана

Военные США на авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака, за два с половиной часа узнали о авиаударе. Солдаты успели спастись и укрыться в убежищах. Об этом сообщает CNN.

Большинство военных были либо вылетели с базы, либо укрылись в бункерах незадолго до того, как начался первый из четырех залпов ракет, 8 января около 01:30 по местному времени (00:30 по Киеву). После короткой паузы продолжительностью около 15 минут начался следующий залп. В течение следующих двух часов последовали еще два залпа ракет.

Атака продолжалась около двух часов и была направлена только на американские авиабазы, которые составляют около четверти территории иракской базы.

Офицеры назвали «чудом», что на взорванной площадке никто не пострадал, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров.

Американские войска знали, что на их базу будет совершено нападение - они просто не знали, какова будет атака.

Отметим, что эти нападения были нанесены в ответ на удар беспилотника в аэропорту Багдада, в результате которого в начале недели был убит Касем Сулеймани.

Ирак заранее предупредил США о том, «какие базы будут поражены».

В ночь на 8 января обстрелу также подвергся аэропорт Эрбиля, занятый американцами. Как заявил президент США Дональд Трамп, в результате атаки никто не пострадал, а базам был нанесен минимальный урон.

Напомним, что стали известны подробности авиакатастрофы с украинским боингом в Тегеране. Ракету, которая стала причиной гибели 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана, который не смог связаться с начальством.

По предварительным данным, у оператора не получилось связаться с начальством из-за технических неполадок. Поэтому он самостоятельно решил выпустить ракету в украинский самолет.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.