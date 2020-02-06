На территории аннексированного украинского полуострова Крым произошла настоящая трагедия, погибло несколько человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российское министерство чрезвычайных ситуаций.

«5 февраля в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте большая волна смыла девушку и мужчину. В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что сотрудники службы организовали поисково-спасательную операцию. Однако туристов обнаружили уже мертвыми», - говорится в сообщении.

На следующий день инцидент повторился. Однако погиб лишь один человек.

Происшествие случилось днем в районе пляжа Приморский. Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море. Он погиб. Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Тело погибшего было извлечено из воды», - отметил так называемый министр чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма Сергей Шахов.

Как сообщалось ранее, сухая зима привела к тому, что водохранилища Крыма опустели и уже в скором времени могут окончательно обмелеть.

В Крыму все острее становится проблема острого дефицита воды даже для нужд населения, не говоря уже о промышленности и сельском хозяйстве. Ситуация дошла до того, что давать воду будут по графику.

Так называемая "мэр Симферополя" Елена Проценко сообщила, что с 10 февраля холодная вода в кранах горожан будет только утром и вечером, а горячая - только по выходным. Запасов воды, признают местные "власти", хватит не более чем на 100 дней.

Напомним, Путин удвоил ударные силы на границе, подробности.

Как сообщала Politeka, в оккупированном Крыму грядет катастрофа, которая коснется всех.

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