Бывший нардеп Надежда Савченко показала, что с ней произошло на берегу Северного-Ледовитого океана

Надежда опубликовала видео, на котором она в красном платье ниже колен, босиком идет по льдинам к океану, чтобы проплыть. Изначально Савченко не решалась окунуться, но потом зашла в воду и проплыла. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку экс-нардепа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан", - подписала ролик Савченко.

Украинцы успели оставить несколько комментариев под видео:

"Непонятно, зачем это? То, что она сильный человек, мы и так знаем. Я считаю, что лезть в воду в шторм, как минимум, не умно", "Берегите себя, Надежда, пожайлуста", "Повезло, а то касатки могли утащить и сожрать", "Наверное купальник забыла", "Как она туда попала", "Что это было", "Две стихии".

Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить! Північний Льодовитий океан. Н.С. Gepostet von Надія Савченко am Montag, 10. Februar 2020

В то же время видео можно увидеть какого-то зверька в волнах. В соцсети предположили, что Савченко пошла не купаться, а спасать его.

«Там, в воде, какой-то зверек, похожий на собаку. Надежда увидела его и попробовала спасти», «Да, мне тоже так показалось. Наверное, море забрало его», «Очень жаль зверька…» - пишут комментаторы.

Ранее мы сообщали, что Надежда Савченко насмешила украинцев своим новым неожиданным имиджем.

Бывший народный депутат сейчас ведет свою передачу на телеканале ZIK. Судя по всему, вместе с местом работы Савченко решила сменить и свой имидж. Так, на одном из недавних эфиров она вдруг перешла от бесед с политиками к разговорам с нумерологами.

«Надюха Савченко меняет имидж: вместо привычных Лены Бондаренко и Лены Лукаш пригласила гадалок: в студии сегодня были "астролог, психолог-нумеролог Ирина Орлова и практикующий консультант по диагностике и коррекции судьбы Татьяна Карапетян», - сообщил он.

Сообщалось, что одиозная Надежда Савченко засветилась в компании соратниц сбежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича.

Экс-нардеп неожиданно для многих встретилась с бывшим министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим депутатом Еленой Бондаренко.

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