Бывший нардеп Надежда Савченко показала, что с ней произошло на берегу Северного-Ледовитого океана
Надежда опубликовала видео, на котором она в красном платье ниже колен, босиком идет по льдинам к океану, чтобы проплыть. Изначально Савченко не решалась окунуться, но потом зашла в воду и проплыла. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку экс-нардепа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан", - подписала ролик Савченко.
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Украинцы успели оставить несколько комментариев под видео:
"Непонятно, зачем это? То, что она сильный человек, мы и так знаем. Я считаю, что лезть в воду в шторм, как минимум, не умно", "Берегите себя, Надежда, пожайлуста", "Повезло, а то касатки могли утащить и сожрать", "Наверное купальник забыла", "Как она туда попала", "Что это было", "Две стихии".
В то же время видео можно увидеть какого-то зверька в волнах. В соцсети предположили, что Савченко пошла не купаться, а спасать его.
«Там, в воде, какой-то зверек, похожий на собаку. Надежда увидела его и попробовала спасти», «Да, мне тоже так показалось. Наверное, море забрало его», «Очень жаль зверька…» - пишут комментаторы.
Ранее мы сообщали, что Надежда Савченко насмешила украинцев своим новым неожиданным имиджем.
Бывший народный депутат сейчас ведет свою передачу на телеканале ZIK. Судя по всему, вместе с местом работы Савченко решила сменить и свой имидж. Так, на одном из недавних эфиров она вдруг перешла от бесед с политиками к разговорам с нумерологами.
«Надюха Савченко меняет имидж: вместо привычных Лены Бондаренко и Лены Лукаш пригласила гадалок: в студии сегодня были "астролог, психолог-нумеролог Ирина Орлова и практикующий консультант по диагностике и коррекции судьбы Татьяна Карапетян», - сообщил он.
Сообщалось, что одиозная Надежда Савченко засветилась в компании соратниц сбежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича.
Экс-нардеп неожиданно для многих встретилась с бывшим министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим депутатом Еленой Бондаренко.
Напомним, Савченко указала на победу Украины в переговорах с Россией
А еще Politeka писала, что Савченко в юбке засветила лишнее прямо перед президентом
Также Politeka сообщала, что одиозную Савченко позвали замуж