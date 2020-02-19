На юге-востоке Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета
В результате происшествия четыре человека погибли. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Катастрофа произошла в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна 19 февраля в 11:25 по местному времени (2:25 по Киеву).
После сигнала о происшествии на место крушения прибыли наряды полиции, спасатели и врачи, однако спасти членов экипажей не удалось.
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По данным управления безопасности гражданской авиации, столкнулись самолеты Piper Seminole, зарегистрированный в летной школе Moorabbin Aviation Services, и частный самолет Beechcraft Travel Air, зарегистрированный на полуострове Морнингтон. Они выполняли тренировочные полеты.
В первом воздушном судне, которое вылетело с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор. Во втором также находились два человека. Тела погибших пока не опознаны.
Оба воздушных судна получили сильные повреждения при столкновении.
Сейчас следователи изучают места падения самолетов и выясняют, каким образом они оказались на одной траектории полета. К расследованию причин крушения привлечены управление гражданской авиации и безопасности полетов (CASA) и Австралийское бюро транспортной безопасности.
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