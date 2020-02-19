На юге-востоке Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета

В результате происшествия четыре человека погибли. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Катастрофа произошла в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна 19 февраля в 11:25 по местному времени (2:25 по Киеву).

После сигнала о происшествии на место крушения прибыли наряды полиции, спасатели и врачи, однако спасти членов экипажей не удалось.

По данным управления безопасности гражданской авиации, столкнулись самолеты Piper Seminole, зарегистрированный в летной школе Moorabbin Aviation Services, и частный самолет Beechcraft Travel Air, зарегистрированный на полуострове Морнингтон. Они выполняли тренировочные полеты.

В первом воздушном судне, которое вылетело с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор. Во втором также находились два человека. Тела погибших пока не опознаны.

Оба воздушных судна получили сильные повреждения при столкновении.

Сейчас следователи изучают места падения самолетов и выясняют, каким образом они оказались на одной траектории полета. К расследованию причин крушения привлечены управление гражданской авиации и безопасности полетов (CASA) и Австралийское бюро транспортной безопасности.

Напомним, 16 февраля туристический самолет с людьми на борту не долетел до пункта назначения.

Лайнер Piper PA-28 потерпел крушение во французской коммуне Крессейль.

На борту находился пилот и три пассажира. Выживших при крушении самолета в районе плато Ларзака не было.

По информацию журналистов, пилот утратил контроль над воздушным судном, и после удара при неудачном приземлении самолет с людьми внезапно загорелся. Когда на место происшествия прибыли пожарные, от лайнера уже почти ничего не осталось.

Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east.



Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/ya02En233Z — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) February 19, 2020

Напомним, что вертолет с россиянами рухнул при взлете: первые подробности и кадры с места авиакатастрофы.

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