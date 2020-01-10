В Анталье совершил жесткую посадку самолет российской компании Nordwind Airlines Airbus A321.

Об этом сообщают телеграм-каналы LIFE SHOT и Mash. В доказательство своих слов, каналы опубликовали фото аварии.

Как сообщают очевидцы, самолет получил серьезные повреждения, когда летел из Москвы. У лайнера оказались повреждены крепления передней стойки шасси, в результате чего у Airbus буквально разорвало фюзеляж.

Отмечается, что пилоты увидели дым на борту и запросили экстренную посадку в Турции.

Сообщается, что на на борту не было пассажиров. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас к перелету готовят резервный борт.

Напомним, что 8 января в Иране рухнул украинский самолет, который совершал рейс из Тегерана в Киев. На борту самолета было от 167 до 180 человек. Все они погибли. Данные из разных источников отличаются друг от друга. Впрочем, как и причины аварии.

Например, глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что у его ведомства есть как минимум семь версий, почему мог упасть украинский Boeing. Четыре версии озвучивают общественности, а три остаются засекреченными. Украинская сторона рассматривает следующие причины авиакатастрофы: теракт на борту, технические неисправности, поражение самолета российской ракетой ЗРК «Тор», а также столкновение самолета с беспилотником.

При этом канадское правительство, ссылаясь на своих разведчиков, заявило, что украинский самолет, на борту которого находились, в том числе, граждане Канады, сбили иранской ракетой. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, вероятнее всего, это было сделано по ошибке. Иранская сторона, конечно же, обвинения отвергает.

Напомним, крушение украинского Боинга в Иране: появились новые кадры трагедии, "огненные вспышки и..."