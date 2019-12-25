На борту были рабочие

Пассажирский вертолет был вынужден совершить жесткую посадку на открытой местности

Об этом пишут росСМИ, передает Politeka.net.

Сообщается, что ЧП с воздушным судном произошло сегодня утром, 25 декабря, в Красноярском крае.

В частности, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" с 24 пассажирами на борту был вынужден совершить жесткую посадку из-за сложных погодных условий.

В итоге, вертолет с людьми опрокинулся, из-за чего некоторые пассажиры получили различные травмы. По информации Минздрава РФ, были ранены шестеро человек, у них диагностированы переломы.

Инсайдер в МЧС утверждает, что причиной ЧП стал снежный вихрь, в который угодил вертолет.

Из-за жесткой посадки у пассажирского вертолета была повреждена хвостовая балка. На борту упавшего при взлете вертолета были вахтовики-нефтяники.

На месте авиакатастрофы работает следственная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства ЧП с вертолетом.

Ранее мы сообщали о том, что самолет с людьми неожиданно вспыхнул в небе. ЧП произошло в понедельник, 16 декабря с самолетом американской авиакомпании United Airlines, вылетевшим из Сан-Диего в Чикаго. Как стало известно, во время полета у него загорелся двигатель.

Один из пассажиров заснял на видео пламя, которое было видно из окна самолета. Из-за возгорания рейсу пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Представители авиакомпании сообщили, что при посадке никто не пострадал. Позже пассажиров отправили в Чикаго другим самолетом.

Также мы сообщали о том, что у пассажирского самолета внезапно отказал один из двигателей. Воздушное судно, летевшее из Атланты в Балтимор, было вынуждено совершить экстренную посадку.

Происшествие случилось на высоте 10 километров. На борту самолета MD-88 было 148 пассажиров и шесть членов экипажа. Он направился в международный аэропорт Роли-Дарем в Северной Каролине.

Спустя час после взлета, находясь над Вирджинией, у самолета отказал левый двигатель и рейс был отменен. Пилоты развернули самолет обратно.

Напомним, самолет рухнул близ жилого дома: все в черном дыму.

Как сообщала Politeka, смертельное ЧП произошло на борту самолета, "спасти не удалось".

Также Politeka писала, что самолет с людьми рухнул в воду: десятки человек бесследно исчезли.