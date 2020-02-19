Российско-оккупационные войска на Донбассе решили создать резервы вооруженных формирований

Так, стало известно, что боевики захотели создать мобилизационные резервы из так называемых "казачьих формирований" из России.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

По данным Главного управления разведки Минобороны, с помощью казаков российское командование намерено решить возникшие проблемы укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"Предусмотрено значительное привлечение сил и средств так называемых “казачьих формирований” с территории Российской Федерации", – отметили в сообщении разведки.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.