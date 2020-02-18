Терористи, які 18 лютого розв'язали бої на Донбасі, заздалегідь планували спробу прориву лінії розмежування в Луганській області

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив відомий волонтер і учасник російсько-української війни Роман Донік на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, те, що відбувається зараз на фронті повинно було статися і є можливість, що все повториться знову.

"Це повинно було статися і, можливо, це ще не кінець. Цілком можливо, що ще вдарять в іншому місці. Також потрібно розуміти, що всі ці підготовки і переміщення не могли бути не помітними. Була активність, були донесення розвідки, і вся картина підготовки була відома Хомчаку", - написав волонтер.

Він пояснив, що таку військову операцію неможливо було провести без підготовки. А переміщення з зон відведення артилерії противника, яка підпорядковується безпосередньо керівництву армійських корпусів армії РФ, не відбувається раптово

Донік зазначив, що йому складно зрозуміти стратегічну задумку того, що зараз відбувається – прорвати лінію оборони, враховуючи, що висоти раніше наші і є артилерія, бойовикам буде складно.

Крім того, Донік зауважив, що активність на цій ділянці фронту зросла вже давно, про що доповідала розвідка і писали ЗМІ.



"За деякі добу рахунок мін, випущених обома сторонами, йшов на сотні. Просто вам всім це було не цікаво, тому що від війни і поганих новин втомилися всі. Просто влада соромилися про це говорити, тому що "треба ж перестати стріляти" і вони "вже закінчили війну", - підсумував учасник російсько-української війни.



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