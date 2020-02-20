Украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из китайского города Ухань, "застрял" в небе

Напомним, в четверг утром, 20 февраля, в Украину должен прибыть борт SkyUp с украинскими гражданами из Китая, охваченного коронавирусом. По состоянию на 8 часов, лайнер кружит над границей Днепропетровской и Харьковской областей, не имея возможности приземлиться.

Отмечается, что самолет пошел уже на шестой круг (поздее, по уточненным данным, стало известно, что лайнер сделал как минимум девять кругов).

В это время в аэропорту Харькова уже готовы встречать эвакуированных, на месте появились медики в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Напомним, ранее Минздрав "засекретил" город прибытия лайнера из Уханя, чтобы не накалять и так недоброжелательную обстановку некоторых украинцев, которые накануне начали перекрывать дороги и устанавливать импровизированные блокпосты, выражая тем самым нежелание, чтобы соотечественники вернулись из города, в котором свирепствует смертельный вирус.

В частности, как мы сообщали, такие блокпосты появились в Тернопольской области. Ранее появилась информация, что эвакуированных хотят разместить в санатории "Медоборы". При подъезде к учреждению выстроились авто и несколько десятков людей - противников прибытия эвакуированных.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что привезенных из Китая граждан будут проверять на симптомы коронавируса.

"Это не только температура (выше 37,2) или лихорадка, это насморк, кашель, боль в мышцах. Есть определенные симптомы, которые будут проверять специалисты и, в первую очередь, на сегодня это будут проверять специалисты в Китае, которые это делают для всех граждан, которых они отпускали на эвакуацию из Китая", – сообщила министр.

Министр МВД Арсен Аваков объяснил, что на борту помимо эвакуированных находятся 16 человек экипажа, а также полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства.

Отметим, среди эвакуированных украинцев семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Информация обновляется.

По состоянию на 8.23 самолет сделал уже 15 кругов.

Напомним, что ученые раскрыли правду о коронавирусе, что теперь будет с брошенными украинцами.

А еще Politeka писала, что ученые впервые рассказали, откуда пошел коронавирус: «стал следствием экспериментов».