Інцидент відбувається у четвер, 20 лютого, під Полтавою через повернення українців з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань

З'ясувалося, що евакуйованих влада має намір доставити в госпіталь міста Санжари, що на Полтавщині. Противники влаштували масштабний пікет. На місце з'їжджаються військова техніка і бійці Нацгвардії.

В цей час стало відомо, що борт SkyUp з українськими громадянами кружляє над кордоном Харківської та Дніпропетровської областей, так як не може приземлитися. За останніми даними, літак після 35 кіл розвернувся і полетів в сторону Києва.

Можна зробити припущення, що спочатку борт повинен був сісти в Харкові з тим, щоб потім евакуйованих по землі доставили в Полтавську область. Зокрема, харківський губернатор Олексій Кучер підтвердив інформацію, що Харків повинен був стати транзитним на шляху проходження прибулих з Китаю.

З огляду на складну ситуацію, що склалася в Санжарах, за неуточненими даними, мабуть, влади вирішила направити борт до Києва.

Станом на 9.22 літак готується до посадки в "Борисполі".

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я "засекретило" місце прибуття лайнера з Уханя, щоб не розпалювати і так недоброзичливу обстановку деяких українців, які напередодні почали перекривати дороги і встановлювати імпровізовані блокпости, висловлюючи тим самим небажання, щоб співвітчизники повернулися з міста, в якому лютує смертельний вірус.

Крім Полтавщини такі блокпости з'явилися в Тернопільській області. Раніше з'явилася інформація, що евакуйованих хочуть розмістити в санаторії "Медобори". 18-19 лютого при під'їзді до закладу вишикувалися авто і кілька десятків людей.

Нагадаємо, що вчені розкрили правду про коронавірус, що тепер буде з покинутими українцями.

А ще Politeka писала, що вчені вперше розповіли, звідки пішов коронавірус: «став наслідком експериментів».