Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли

Об этом заявил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини, передает Bloomberg.

По словам эксперта, что карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса.

"Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность (вируса) передаваться (от человека к человеку). Изоляция и карантин не способны остановить вирус", – говорит он.

Ученый подчеркивает, что сейчас каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям. Таким образом, заразиться могут примерно две трети населения Земли.

Он утверждает, что даже если удастся вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете.

Добавим, также стала известна судьба украинцев, которые оказались в эпицентре распространения вируса в китайском Ухане. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что граждане Украины будут эвакуированы 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.

При этом министр уточнила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней", – добавила глава Минздрава.

Отметим, накануне украинцы которые остались в Китае обратились к властям Украины с призывом эвакуировать их домой.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели - вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - заявили они в обращении.

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