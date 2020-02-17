В Китае число умерших от коронавируса достигло 1 770 человек

Китайские ученые заявили, что выяснили точное место происхождения коронавируса 2019-nCoV

Об этом пишет издание loves London Business.

"Настоящую причину того, почему распространился коронавирус, выявили китайские ученые, которые заявили, что вспышка началась в научной лаборатории города Ухань", - говорится в сообщении.

Биологи Ботао Сяо и Лей Сяо опубликовали доклад под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV". В отчете сказано, что "коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане".

Ученые указали на две лаборатории, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена всего в 280 метрах от рынка морепродуктов.

"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - пришли к выводу исследователи.

Отметим, что 17 февраля в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. Такие данные однародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по данным на полночь.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заражения коронаврусом.

Напомним, китайские власти вводят уголовное преследование за распространение коронавируса.

Такое решение было принято 15 февраля. Суд постановил, что больных коронавирусом китайцев могут казнить, если они намерено будут скрывать симптомы болезни. Кроме этого, уголовная ответственность светит людям, которые будут искажать информацию о состоянии больного. Например, близким заболевших людей, если они скроют факт болезни.

Напомним, что в сети появились фото, как животные защищаются от коронавируса.

Как сообщала Politeka, ученые раскрыли правду о коронавирусе, что теперь будет с брошенными украинцами.

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