В России произошло ЧП с частным самолетом, на борту которого находились пассажиры

АН-2 упал при взлете на аэродроме Магадан-13.

Известно, что самолет не смог набрать высоту при взлете и сел недалеко от взлетно-посадочной полосы, ударившись хвостом о землю. В результате у него частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Всем удалось покинуть воздушное судно.

Всех их доставили в областную больницу.

По словам министра здравоохранения Магаданской области Сергея Чеканова, после обследования девять человек были отпущены домой. Пятеро остаются в больнице с травмами позвоночника средней тяжести.

В МЧС РФ заявили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Самолет принадлежит компании «Т-цемент», рейс перевозил вахтовиков в Сеймчан.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Основной версии жесткой посадки называется ошибка пилота.

На месте аварии работают оперативные службы.

Напомним, ранее летевший из Москвы самолет не смог нормально приземлиться в российском Усинске (республика Коми).

У самолета возникли проблемы с шасси, поэтому он буквально врезался в снег, приземлившись на брюхо. Во время приземления самолет сильно ударился хвостом.

Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных трапов. Люди в панике покидали самолет, съезжая по его крыльям. Как сообщают очевидцы, у некоторых не получалось удержаться, и они падали на взлетную полосу.

Напмним, в январе произошла еще одна авария с российским самолетом. Самолету пришлось совершить жесткую посадку в Турции, потому что лайнер получил серьезные повреждения. По данным СМИ, у самолета тоже были проблемы с шасси, в результате чего разорвало его фюзеляж.

Напомним, что вертолет с россиянами рухнул при взлете: первые подробности и кадры с места авиакатастрофы.

Как сообщала Politeka, пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета, видео: "пригрозили высадкой в Иране".

Также Politeka писала, что российский Airbus разорвало в Анталье, фото.