В четверг, 20 февраля, в Украине вспыхнули бунты в связи с прибытием борта SkyUp с нашими соотечественниками из охваченного коронавирусом китайского Уханя

Как передает Politeka.net, в МВД Украины сделали важное заявление в связи с пикетами: "Угроза здоровью граждан отсутствует, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия. Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации".

Отметим, борт с 45 украинцами и 27 иностранцами после нескольких часов и 35 кругов над Харьковской областью развернулся в сторону Киева, где приблизительно в 9.44 приземлился в аэропорту "Борисполь". Отмечается, что после дозаправки самолет продолжит полет до аэропорта "Харьков".

В сообщении МВД говорится, что экипаж самолета и медперсонал, сопровождающий эвакуированных, доложили, что все, кто на борту, здоровые и могут продолжать полет. Также добавили, что на борт доставили дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, специалисты Минздрава, сопровождающие самолет, проверяли состояние всех пассажиров в Китае перед отправкой и в Алма-Аты в Казахстане во время промежуточной посадки. Никаких симптомов коронавируса у эвакуированных замечено не было.

Что касается дальнейшей судьбы прибывших из Китая: из аэропорта Харькова на автобусах ГСЧС в сопровождении полиции людей доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В этом учреждении эвакуированные будут находиться 14 дней - в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Напомним, сегодня с утра при подъезде к госпиталю на Полтавщине противники устроили масштабную акцию протеста со сжиганием шин. На место стянули военную технику и бойцов Нацгвардии.

В сообщении МВД подчеркнуто, что "все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба".

Как сообщает пресс-служба ГУНП Полтавской области, в Новых Санжарах возникла потасовка при попытке полицейских разблокировать проезжую часть. Участники акции оказали сопротивление.

Правоохранители установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, которым разъяснили юридические последствия их сопротивления.

Ситуацию прокомментировал украинский политолог Юрий Романенко:

"Мне многие пишут в личку: "Юра, что происходит, это же безумие, сколько в стране дураков". А что происходит... Если на ведущих телеканалах страны год за годом крутить "Шоу экстрасенсов" вместо образовательных программ (привет, Бородянский) (министр культуры и молодежи, - прим. ред.). Если, культивировать средневековые культы, когда даже умные люди начинают с расширеннными зрачками трястись при слове "томос". Если на уровне образовательной системы год за годом убивать критическое мышление, поднимая вверх холуев, готовых подгавкивать и восхвалять. То стоит ли удивляться, что Украина оказалась в средневековье?"

Напомним, что ученые раскрыли правду о коронавирусе, что теперь будет с брошенными украинцами.

А еще Politeka писала, что ученые впервые рассказали, откуда пошел коронавирус: «стал следствием экспериментов».