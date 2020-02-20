У четвер, 20 лютого, в Україні спалахнули бунти у зв'язку з прибуттям борту SkyUp з нашими співвітчизниками з охопленого коронавірусом китайського Уханя

Як передає Politeka.net, в МВС України зробили важливу заяву в зв'язку з пікетами: "Загроза здоров'ю громадян відсутня, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи. Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати Закон, дотримуватися громадського порядку та безпеки, не вчиняти протиправних дій і з розумінням поставитися до необхідності прийняття таких тимчасових обмежувальних заходів стосовно наших громадян і іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації".

Зазначимо, борт з 45 українцями і 27 іноземцями після декількох годин і 35 кіл над Харківською областю розвернувся у бік Києва, де приблизно в 9.44 приземлився в аеропорту "Бориспіль". Відзначається, що після дозаправки літак продовжить політ до аеропорту "Харків".

В повідомленні МВС йдеться, що екіпаж літака і медперсонал, супроводжуючий эвакуированых, доповіли, що всі, хто на борту, здорові і можуть продовжувати політ. Також додали, що на борт доставили додаткове живлення та засоби індивідуального захисту.

Крім того, фахівці Моз, які супроводжують літак, перевіряли стан всіх пасажирів в Китаї перед відправкою і в алмати в Казахстані під час проміжної посадки. Ніяких симптомів коронавіруса у евакуйованих помічено не було.

Що стосується подальшої долі прибули з Китаю: з аеропорту Харкова на автобусах ДСНС в супроводі поліції людей доставлять в медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.

У цьому закладі евакуйовані будуть перебувати 14 днів - в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.

Нагадаємо, сьогодні з ранку при під'їзді до шпиталю на Полтавщині противники влаштували масштабну акцію протесту зі спалюванням шин. На місце стягнули військову техніку і бійців Нацгвардії.

В повідомленні МВС підкреслено, що "всі протиправні спроби перешкоджання розміщення евакуйованих на цьому об'єкті або порушення режиму їх обсервації будуть припинені Нацполицией і Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу".

Як повідомляє прес-служба ГУНП Полтавської області, у Нових Санжарах сталася бійка під час спроби поліцейських розблокувати проїжджу частину. Учасники акції чинили опір.

Правоохоронці встановили понад 10 найбільш агресивно налаштованих людей, якою роз'яснили юридичні наслідки їх опору.

Ситуацію прокоментував український політолог Юрій Романенко:

"Мені багато пишуть в личку: "Юра, що відбувається, це ж божевілля, скільки в країні дурнів". А що відбувається... Якщо на провідних телеканалах країни рік за роком крутити "Шоу екстрасенсів" замість освітніх програм (привіт, Бородянський). Якщо, культивувати середньовічні культи, коли навіть розумні люди починають з расширеннными зіницями трястися при слові "томос".

Якщо на рівні освітньої системи рік за роком вбивати критичне мислення, піднімаючи вгору холуїв, готових подгавкивать і вихваляти. То чи варто дивуватися, що Україна опинилася в середньовіччі?"

Нагадаємо, що вчені розкрили правду про коронавирусе, що тепер буде з покинутими українцями.

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