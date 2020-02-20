Стало известно, что российские войска устроили сборы командиров батальонов на территории Донбасса

Сборы проходят под руководством Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Главное управление украинской разведки отмечает, что сборы стартовали еще 17 февраля.

В сводке на официальном сайте Министерства обороны Украины подтвердили эту информацию.

В сообщении Министерства обороны написали, что их целью оккупанты обозначили повышение уровня подготовки командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

"В ходе сборов оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии", – отмечают в сообщении разведки.

Напомним, что российско-оккупационные войска на Донбассе решили создать резервы вооруженных формирований. Так, стало известно, что боевики захотели создать мобилизационные резервы из так называемых "казачьих формирований" из России.

По данным Главного управления разведки Минобороны, с помощью казаков российское командование намерено решить возникшие проблемы укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.