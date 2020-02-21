Самолет с людьми на борту не смог долететь до регионального аэропорта

Как передает Politeka.net, об этом информируют американские СМИ.

Сообщается, что трагедия произошла вчера, 20 февраля.

Двухмоторный самолет Beechcraft BE20 Super King Air разбился в американском штате Техас.

Местные власти утверждают, что пилот сообщил о проблемах в электрике самолета и повернул в направлении регионального аэропорта Эбилен.

Но через какое-то время воздушное судно, на борту которого находились люди, внезапно исчезло с радаров.

"Вследствие авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли трое людей", - сказано в сообщении.

По информации Федеральной авиационной администрации США, двухмоторный самолет исчез с радаров около шести утра по местному времени. Но спасатели смогли добраться до места катастрофы лишь к вечеру.

Расследованием авиакатастрофы, в которой погибли трое человек, будет заниматься Национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.

Ранее мы сообщали о крушении туристического самолета с людьми на борту. Как известно, трагедия произошла 16 февраля во французской коммуне Крессейль.

Туристический лайнер Piper PA-28, на борту которого было четверо человек, рухнул возле плато Ларзака.

По информации журналистов, пилот утратил контроль над воздушным судном, и после удара при неудачном приземлении самолет с людьми внезапно загорелся. Когда на место происшествия прибыли пожарные, от лайнера практически ничего не осталось.

Также стоит отметить, что самолет Piper PA-28 вылетел из Ангулема. Он разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочных полос на аэродроме Мийо-Ларзака.

Не исключено, что авиакатастрофа могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку в этот день на плато были сильные порывы ветра.

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