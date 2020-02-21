На линии фронта оккупанты продолжают активно укреплять позиции, не обращая внимание на все разговоры о разведении войск

На участке под общим названием «Золотое» российские наемники за последние неделю-полторы укрепились пятью танками и шестью БТРми.

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Вольнодумец».

По две-три единицы танков и БТР россияне также расставили на позициях на участке от Докучаевска до Новоазовска.

По мнении автора, оккупанты весьма странно готовятся к новому разведению войск и выполнению Минских соглашений.

«Может они, конечно, и заблудились? У россиян это часто бывает. То в Сирию заблудятся. То в Донецкой и Луганской областях 1 и 2-й Армейские корпуса россиян заблукали. То недавно целая ударная десантно-штурмовая дивизия МО РФ заблудилась прямо на границе с Беларусью. Говорят, она легко может заблудиться под Гродно. Оно и понятно, нужно братьям помочь бульбу сажать, весна на пороге», – говорится в публикации.

Напоследок «Вольнодумец» констатирует тот факт, что «русский мир» приходит «помогать» всюду, где его не ждут, как истинные «братья».

Ранее мы рассказывали, что российские войска устроили сборы командиров батальонов на территории Донбасса. Они проходят под руководством Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Главное управление украинской разведки отмечает, что сборы стартовали еще 17 февраля. Их целью оккупанты обозначили повышение уровня подготовки командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Мы такде сообщали, что российско-оккупационные войска на Донбассе решили создать резервы вооруженных формирований. Так, стало известно, что боевики захотели создать мобилизационные резервы из так называемых «казачьих формирований» из России.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.