Кремль поставил перед собою цель присоединить ОРДЛО к Украине
Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский, передает replyua.
Комментируя последнюю попытку прорыва боевиков, он отметил, что именно таким способом в России пытаются ускорить процесс.
Также он подчеркнул, что Зеленский поставил себя в дурацкое положение после того, как Андрей Ермак 12 июля подписал протокол с Сурковым, где взяты односторонние обязательства Украины.
«Вот Москва и требует скорейшего выполнения этих обязательств, прежде всего, внесения в Конституцию формулы Штайнмайера, проведения выборов на оккупированных территориях. А чтобы Зеленский быстрее соглашался, время от времени они устраивают обстрелы, убивают украинских военных, захватывают новых заложников», – утверждает эксперт.
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Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что дата 18 февраля для прорыва российско-оккупационными войсками "Л/ДНР" была выбрана не случайно.
По его словам, российская сторона лишний раз напоминает о безальтернативности позорных Минских соглашений, которы были подписаны после Дебальцевого.
Напомним, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.
Подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.
В результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава - 1 защитник погиб, четверо получили легкие ранения.
Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.
Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.
Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.