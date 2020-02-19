Путин перевернул ситуацию на Донбассе с ног на голову

Кремль поставил перед собою цель присоединить ОРДЛО к Украине



Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский, передает replyua.

Комментируя последнюю попытку прорыва боевиков, он отметил, что именно таким способом в России пытаются ускорить процесс.

Также он подчеркнул, что Зеленский поставил себя в дурацкое положение после того, как Андрей Ермак 12 июля подписал протокол с Сурковым, где взяты односторонние обязательства Украины.

«Вот Москва и требует скорейшего выполнения этих обязательств, прежде всего, внесения в Конституцию формулы Штайнмайера, проведения выборов на оккупированных территориях. А чтобы Зеленский быстрее соглашался, время от времени они устраивают обстрелы, убивают украинских военных, захватывают новых заложников», – утверждает эксперт.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что дата 18 февраля для прорыва российско-оккупационными войсками "Л/ДНР" была выбрана не случайно.

По его словам, российская сторона лишний раз напоминает о безальтернативности позорных Минских соглашений, которы были подписаны после Дебальцевого.

Напомним, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.

В результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава - 1 защитник погиб, четверо получили легкие ранения.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.