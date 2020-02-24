Противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны ОС и огневой поддержке своих передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

Кроме того, российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, а также создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.