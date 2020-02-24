В Конституции России может появиться такое понятие, как "отдельные федеральные территории", что позволит Москве легально торговать российскими землями

Как передает Politeka.net, об этом на своей страничке в Facebook сообщил российский военный эксперт Єль Мурид.

По его словам, слухи о таком нововведении распространяются уже давно.

"Отдельная федеральная территория - понятие, совершенно неизвестное науке. Что это и для чего оно - никто внятно не пытался объяснить. Но тот факт, что в свете конституционных манипуляций информация о них появляется регулярно, позволяет сделать стандартный вывод - это жжж неспроста.", - считает єксперт.

Он допустил, что таким образом в РФ собираются решить для себя проблему с Курильскими островами, на которые претендует Япония.

"В ходе переговоров по урегулированию курильской проблемы всплывало, что решение может быть найдено через создание на южных Курилах некой особой зоны совместного управления", - напомнил он.

Также он допустил, что РФ может утратить Курилы и без изменения Конституции.



"В случае смены нынешнего режима в стране будут происходить процессы, которые уронят управляемость на самый низкий уровень. И Япония попросту аннексирует территории "совместного управления" под вывеской того, что нет второго управляющего", - отметил он.

Эксперт уверен, что такой сценарий вполне реален.

"И распродажа территорий вполне укладывается в воровскую сущность нынешней бандитской элиты. Понятно, что это будет делаться под патриотические вопли, под празднование юбилея победы, к которой ни один из нынешних никакого отношения не имеет", - заключил он.

Ранее волонтер Виталий Дейнега выразил мнение, что Россия любой ценой будет пытаться вернуть Украине оккупированный Донбасса так как, финансов на содержание территорий не хватает, санкции против РФ добивают страну.

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