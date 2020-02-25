Российские оккупанты пошли на очередную подлость на Донбассе

По информации Главного управления разведки, российские оккупанты начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

На сайте Минобороны Украины сообщается, что особую активность начали проявлять вражеские ДРГ, особенно в ночное время.

Отмечается, что противником нарабатывается практика обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения

"Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.