Російські окупанти знову почали готуватися до атак і провокацій на Донбасі
Зокрема, окупанти інтенсивно почали зміцнювати позиції своєї артилерії і проводити навчання для відпрацювання ударів по позиціях збройних сил.
Таке повідомлення зробили на сайті Міністерства оборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.
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У повідомленні уточнюється, що командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій.
Противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів по відпрацюванню нанесення ударів по уточненим цілям у глибині оборони ОС і вогневої підтримки своїх передових підрозділів в умовах загострення обстановки.
Крім того, російські окупанти обладнають нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, а також створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.
Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.
Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.
Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.
Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.