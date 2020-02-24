Противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів по відпрацюванню нанесення ударів по уточненим цілям у глибині оборони ОС і вогневої підтримки своїх передових підрозділів в умовах загострення обстановки.

Крім того, російські окупанти обладнають нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, а також створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.