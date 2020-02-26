Российские оккупанты на Донбассе вернулись к циничной тактике обстрелов позиций Объединенных сил

Стало известно, что российские оккупанты снова размещают свою артиллерию в жилых кварталах. Об этом сообщается на на сайте Министерства обороны Украины с ссылкой на данные Главного управления разведки.

Защитники Украины уточнили, что инициаторами прикрытия боевых позиций мирным населением являются представители командования российско-оккупационных войск.

"Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их личное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям", – говорится в сообщении Минобороны.

Ко всему прочему, оккупанты также становятся жертвами своих действий. Например, 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался военнослужащий 1 АК РФ.

Однако, как обычно, командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента и выдает гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.