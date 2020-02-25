Російські окупанти пішли на ще одну підлість на території Донбасу

За інформацією Головного управління розвідки, російські окупанти почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

На сайті Міноборони України повідомляється, що найбільшу активність почали проявляти ворожі ДРГ, особливо в нічний час.

Наголошується, що противником напрацьовується практика забезпечення дій кожної розвідувально-диверсійної групи вогневою підтримкою взаємодіючого з нею артилерійського або мінометного підрозділу

"Таким чином окупанти намагаються підвищити рівень узгодженості дій розвідувальних та артилерійських підрозділів по виявленню цілей для негайного нанесення точних артилерійських ударів по об'єктах Об'єднаних сил", – йдеться у повідомленні.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.