В аннексированном Крыму из больницы сбежала девушка, у которой подозревают коронавирус

Об инциденте, имевшем место в Севастополе еще две недели назад, но получившем огласку только сейчас, сообщает телеграмм-канал Life Shot.

По информации источника, девушку по имени Екатерина поместили в инфекционку 16 февраля, однако уже вечером она убежала. Перед этим пациентка рассказывала, что хочет отправиться в Ростовскую область.

За несколько недель до того, как попасть в больницу в Севастополе, Екатерина находилась на карантине в Китае вместе со своей собакой. Дело в том, что когда она прилетела в Поднебесную, там уже ввели карантин для животных и у всех прибывших забирали питомцев в спецприемник. Девушка не захотела отдавать пса и отправилась на карантин вместе с ним. Когда их через несколько дней выпустили, то Екатерина вместе с животным улетела домой.

После побега из больницы девушку объявили в федеральный розыск. Однако она сама уверена, что ее подставили, поскольку коронавирус у нее не нашли.

«У меня на руках заключение терапевта о том, что я здорова. Написаны заявления в прокуратуру и МВД на сотрудников больницы на неправомерные действия. Меня попросили медики для отчётности приехать на час в больницу. А потом заперли и объявили, что я здесь на 14 суток. Я просидела там 4 дня, сдала четыре анализа. Инфекционная больница от суда скрыла их», – рассказала Екатерина.

При этом беглянка не придает значения тому факту, что инкубационный период болезни – две недели, и в первые несколько дней инфекция действительно может быть не выявлена.

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