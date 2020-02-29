Чем больше география распространения коронавируса, тем выше градус паники в мире, который, порой, переходит все разумные границы

Очередное доказательство того, насколько люди напуганы эпидемией, – пожар в больнице иранского города Бендер-Аббас, где местные жители попытались сжечь медучреждение только потому, что туда привезли несколько человек с коронавирусом, передает Iran International.

Видео пожара, который случился в субботу, 29 февраля, появилось в Twitter-аккаунте телеканала.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

На кадрах можно увидеть, как огнем охвачено один из корпусов больницы, а за пожаром наблюдают местные жители. Они как раз вышли на улицы с протестом против размещения инфицированных коронавирусом в их городе.

Десятерых больных перевезли в больницу Бендер-Аббаса из города Кума. После пожара представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян заявила журналистам, что информация о переводе инфицированных не соответствует действительности.

В Иране по состоянию на последний день февраля коронавирусом заразились пять депутатов парламента Ирана. Всего по стране заболели 388 человек, из которых 43 умерли.

Ранее мы писали, что в Румынии люди повторили «подвиг» украинцев при встрече эвакуированных граждан. Жители региона Арджеш показали ненависть, гнев и взяли вилы в руки, чтобы выйти на улицы и не пустить своих граждан, куда тех привезли на карантин.

Мы также писали, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что традиционные украинские методы лечения простуды как нельзя лучше подойдут и для борьбы с коронавирусом. Таковыми он назвал лук, сало и чеснок.

Напомним, назван главный виновник ада в Новых Санжарах.

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