Коронавирус добрался и до Беларуси. Об этом стало известно 28 февраля

Министр местного здравоохранения Владимир Караник сообщил, что за день ранее тесты показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов вуза БНТУ из Ирана, пишет Рoliteka.net.

Больной прибыл в Беларусь рейсом из Баку 22 февраля. На данный момент он вместе с контактировавшими с ним лицами помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

В сети не только были шокированы новостью, но решили ее высмеять.

Так, пользователь Твиттера Денис Логунович опубликовал фотожабу, на которой изображен Дворец Республики в Минске.

Рядом со зданием была прифотошоплена строительная площадка, которую ранее запечатлели в Китае.

"В центре Минске за 4 дня построят инфекционку для больных коронавирусом. Только что прислали фото со строительной площадки!!!!!", - подписал фотожабу автор поста.

За день пост собрал почти 400 отметок "Нравится" и много комментариев.

"Она уже построена", "Заодно и сарай Каличей снесли, молодцы!", "И обратно построили музей ВОВ, красавцы!", "Ещё в дроздах нужно развернуть строку", "В Острошицком городке", "Хрен, они там сегодня съезд профсоюзов проводят, чтоб в регионы доставить побыстрее", "строить будут сербы, палаты по 1600 эуро", "Нет столько рабочей техники в стране", "Я готов к вирусу ,я купил нафтизин", "Болтун))", "Только что проезжал там, уже котлован вырыт и фундамент заливают, молодцы, умеют могут, правда в центре здания флагшток остался, думаю на будущий новый год ёлку будут ставить", "Откуда рождаются такие больные фантазии???", "Сейчас мимо проезжал, второй этаж уже начали монтировать", - написали пользователи сети.

Напомним, украинку с лайнера "Diamond Princess", которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, выписали из больницы.

Известно, что женщину выписали 27 февраля и перевезли в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что к Зеленскому экстренно обратились из Уханя, украинцы молят о помощи: «не выпускают даже из номера».