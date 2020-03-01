Голливудский актер Том Круз и другие его коллеги по съемочной площадки вынуждены были отправиться в карантин вместо съемок седьмого фильма "Миссия невыполнима"

Об этом накануне сообщило издание Daily Mail со ссылкой на актера Саймона Пегга, который снимается в фильме вместе с Крузом.

Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.

Том Круз приехал в Венецию 20 февраля для участия в нескольких экшн-сценах – в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей города. Но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а актеров отправить в карантин.

Известно, что актеров изолировали в роскошном отеле Gritti Palace. Карантин продлится минимум до понедельника, 2 марта.

В студии Paramount заявили, что съемки очередной серии боевика пройдут в другое время.

Отметим, что седьмая часть фильма «Миссия невыполнима» выйдет на мировые экраны в конце июля в 2021 году.

Напомним, мы писали о топе звездных пар, которые познакомились на съемочной площадке. Среди них оказались и Николь Кидман с Томом Крузом. Они познакомились на съемочной площадке, когда снималась картина «Дни грома» в 1990 году. Поговаривают, что искра между ними сверкнула почти сразу. Для того, чтобы отвести Кидман под венец, Крузу пришлось развестись с актрисой Мими Роджерс. Однако и эти отношения закончились разводом. Точкой стали съемки «Ванильного неба», на которой Круз ей изменил.

Также сообщалось, что дочь Тома Круза ошеломила внешним видом. Сури Круз осенью была замечена на прогулке со своими подругами. Так, известная дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз сходила на пикник со своими подругами. В руках Сури была также замечена большая корзина с продуктами. Несколько часов звездная девочка весело смеялась и играла со сверстницами, а затем подростки собрали свои вещи, не позабыв и про мусор, который они выбросили в ближайшую урну.

Напомним, бывшая жена отомстила Тому Крузу.

Также мы писали, что Том Круз запретил Николь Кидман прийти на свадьбу их сына.

Еще politeka сообщала, что Том Круз отказался от дочери.