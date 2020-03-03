Вооруженные формирования России в очередной раз пошли на провокацию на территории Донбассе

Так, стало известно, что Вооруженные формирования России стянули военную технику к населенному пункту Круглик, что на Луганщине.

Таким образом, они нарушают Минские договоренности. Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в прес-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

"В отчете СММ ОБСЕ от 2 марта 2020 года обнародована информация, что 27 февраля с помощью воздушного наблюдения СММ зафиксировала 18 танков (неустановленного типа) на полигоне в районе населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", – говорится в сообщении.

В сообщении ОС отметили, что это в очередной раз доказывает, что Российская Федерация нарушает Минские договоренности.

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей", – добавили в ОС.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.