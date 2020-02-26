Російські окупанти на Донбасі повернулися до цинічної тактики обстрілу позицій Об'єднаних сил

Стало відомо, що російські окупанти знову розміщують свою артилерію в житлових кварталах. Про це повідомляється на на сайті Міністерства оборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Захисники України уточнили, що ініціаторами прикриття бойових позицій мирним населенням є представники командування російсько-німецьких окупаційних військ.

"Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації в результаті пострілів знищується їх особисте майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позиціях", – йдеться у повідомленні Міноборони.

До всього іншого, окупанти також стають жертвами своїх дій. Наприклад, 23 лютого на одному зі своїх мінних полів підірвався військовослужбовець 1 АК РФ.

Проте, як зазвичай, командування окупаційних військ намагається приховати обставини інциденту і видає загибель найманця як результат зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою Об'єднаних сил.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

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